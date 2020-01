Due cantautori pescaresi tra i partecipanti alla 31esima edizione di Musicultura

Due cantautori pescaresi figurano tra i partecipanti alla 31esima edizione di Musicultura, festival che si terrà nel prossimo mese di giugno all'Arena Sferisterio di Macerata. Si tratta di Ernest Lo, di Pescara, e Setak, di Penne. Il percorso per raggiungere il traguardo finale si snoderà in tre weekend:

Ecco cosa ha dichiarato Ezio Nannipieri, direttore artistico di Musicultura:

"Mi sento di assicurare che tra i problemi italiani non c'è quello della scarsa vitalità delle canzoni: lo testimoniano la generosità di idee e la sincerità di intenzioni delle proposte che abbiamo ricevuto. Stilisticamente parlando il mondo delle canzoni è oggi in rapido e rigoglioso movimento, ma in questa giostra c'è il rischio che mode e velleità oscurino gli slanci che profumano davvero di buono. Questo profumo lo ritroviamo nelle parole, nei suoni e nelle voci dei giovani artisti che il pubblico sta per scoprire".