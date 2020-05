Ericsson dona 60 computer alla Croce Rossa per gli studenti abruzzesi [FOTO]

Ericsson ha voluto donare 60 computer alla Croce Rossa per gli studenti abruzzesi, che potranno così utilizzarli per la didattica a distanza e la preparazione degli esami di maturità. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Cri Abruzzo, Gabriele Perfetti:

“Grazie di cuore a Ericsson per questo generoso contributo che aiuterà gli studenti, tra i più penalizzati dalle conseguenze del Covid-19, a proseguire i propri studi. Fin dall’inizio, oltre agli interventi in emergenza, ci siamo posti il problema di come rimanere accanto ai più vulnerabili per evitare che potessero subire l’isolamento inevitabilmente creato dal lockdown”.