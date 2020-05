7 etichette pescaresi rappresentano l'Abruzzo al concorso nazionale "Ercole Olivario"

Svelate le 7 etichette del Pescarese che hanno superato le selezioni regionali e concorrono in rappresenza dell'Abruzzo per il premio nazionale Ercole Olivario, organizzato dall’unione italiana delle camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la camera di commercio di Perugia. Sono queste:

l’ Olio e.v.o. biologico “Frantoio Hermes – Armonia” e “Vesta – Dop Aprutino Pescarese” entrambe del Frantoio di Mercurio Claudio (Penne)

biologico e entrambe del Frantoio di Mercurio Claudio (Penne) l’ olio e.v.o. “Alchimia” monocultivar biologico dell’Azienda Agricola Palusci Marina (Pianella)

l’ olio e.v.o. “Intosso” monocultivar dell’Azienda Rustichella d’Abruzzo (Pianella)

l’Extravergine evo della Società Agricola Forcella (Città Sant'Angelo)

l’ olio e.v.o. “Timando” dell’Azienda Agricola Oleificio Timando De Juliis (Pianella)

l’olio e.v.o. Dop Aprutino Pescarese dell’Azienda Agricola Sandro Di Giacomo (Pianella)

Appena sarà possibile si terrà la premiazione ufficiale che darà riconoscimento, quest’anno, ai primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara (Dop/Igp ed Extravergine) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.

