Autostrada A14, chiude l'entrata di Pescara Nord il 21 dicembre

In uno dei caselli di Pescara dell'autostrada A14 chiude l'entrata.

A farlo sapere è Autostrade per l'Italia.

Il casello in questione è quello di Pescara Nord-Città Sant'Angelo e la causa della chiusura dell'entrata verso Ancona è dettata dalla necessità di eseguire alcuni lavori per il ripristino dei danni in seguito a un incidente.

Il casello di Pescara nord in entrata sarà chiuso al traffico da mezzanotte alle ore 5 di venerdì 21 dicembre verso Ancona per lavori.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Atri-Pineto.