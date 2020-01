Enrico Remigio a "Chi vuol essere milionario", stasera la domanda da un milione di euro

Enrico Remigio a "Chi vuol essere milionario" questa sera, mercoledì 29 gennaio, su Canale 5.

Il concorrente di 30 anni di Scafa si siederà nuovamente di fronte a Gerry Scotti per leggere l'ultima domanda, quella da un milione di euro.

Nel corso della puntata andata in onda la scorsa settimana, il 30enne che vive e lavora a Singapore, ha risposto correttamente a tutte le domande fino alla penultima, quella da 300mila euro.

Questa sera, già forte di avere in tasca l'assegno da 300mila euro, leggerà l'ultima fatidica domanda per provare a coronare il sogno di diventare milionario. Sarà accompagnato ancora una volta da mamma Stefania e papà Sandro. Remigio dopo il diploma al liceo Classico d'Annunzio si è laureato in Economia all'università Bocconi di Milano per poi iniziare a lavorare in Oriente.

Questa sera tutta la comunità di Scafa e del Pescarese farà il tifo per lui.