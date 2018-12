Uomo scomparso a Pescara, l'appello della figlia per ritrovarlo

È uscito questa mattina, venerdì 21 dicembre, di casa senza però farvi ritorno.

Per questo motivo la figlia ha lanciato un appello su Facebook per cercare di ritrovarlo.

Parliamo di Enrico Natali, un uomo di 66 anni di cui si sono perse le tracce.

Questo l'appello condiviso dalla figlia Alessia:

«Questa mattina mio padre é uscito di casa, dall’ultima chiamata fatta è caduto in una scarpata, è intrappolato nei rovi e non riesce ad alzarsi. Vede campagna attorno a se, tralicci e in lontananza una casa grigia con tetto rosso. Non sente macchine passare. Presumiamo sia in zona Colle Renazzo o San Giovanni Teatino. É stata fatta denuncia lo stiamo cercando. Aiutatemi vi prego, non sta bene!».