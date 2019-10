Enel, lavori sulla rete elettrica di E-distribuzione: niente corrente in alcuni comuni del Pescarese

Niente corrente elettrica in alcuni comuni del Pescarese e Chietino domnai venerdì 11 ottobre dalle 9.15 alle 17.15. Lo ha comunicato E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. A causa di alcuni lavori di potenziamento delle linee degli impianti, ci saranno cali di tensione e distacchi in quella fascia oraria, e per questo si sconsiglia l'uso di ascensori invitando anche alla massima prudenza.

I comuni del Pescarese interessati sono:

Serramonacesca per la località Passolanciano da 2 a 6, da 1 a 5, e senza numero. A Lettomanoppello località Passolanciano mentre a Roccamorice contrada Fonte Tettone.