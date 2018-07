Emergenza zanzare ai Colli e zona Ospedale: di chi è la colpa?

Emergenza zanzare in città, soprattutto ai colli e zona ospedale, dove centinaia di persone si sono recate in farmacia o dal medico a seguito di veri e propri "assalti" da parte degli insetti, in particolar modo le zanzare tigre. A denunciare la situazione è il coordinatore di Forza Italia Cerolini, che attacca l'amministrazione comunale in merito alla gestione del servizio di disinfestazione e per il degrado che regna lungo le strade fra erba alta oltre 1 metro e cumuli di rifiuti lasciati marcire al sole. Un degrado che ovviamente favorisce la proliferazione di colonie di zanzare.

Cerolini, in particolare, denuncia l'assenza totale di comunicazione riguardante il piano e calendario di disinfestazione da parte di Attiva:

Per il quarto anno consecutivo non abbiamo traccia del Piano comunale per la disinfestazione estiva 2018, impossibile rintracciarla sul sito on line istituzionale dell’amministrazione, anche per capire se si stia facendo o meno qualcosa per contrastare il fenomeno, ma non siamo riusciti a trovare alcun documento. Bisogna infatti andare sul sito della Attiva Spa per spulciare tra i vari link e individuare un documento firmato dal Direttore Del Bianco, risalente al 4 aprile scorso, per trovare una sorta di calendario di interventi anti-disinfestazione e qui saltano all’occhio due elementi: innanzitutto il piano di interventi anti-

larvale è partito solo a fine aprile, ovvero troppo tardi, quando le larve si sono già aperte e sono divenute zanzare.

In secondo luogo, nel documento è scritto chiaramente che quel calendario ‘va comunicato alla popolazione residente che dev’essere tempestivamente avvisata’ perché, nella notte in cui vengono sparsi nell’aria i prodotti insetticidi con gli atomizzatori, è buona norma non tenere il bucato steso all’aperto e non lasciare eventuali cibi esposti all’esterno. Peccato che la città sia completamente all’oscuro di quel calendario di interventi, mai pubblicizzato dal Comune, com’è invece sempre

avvenuto