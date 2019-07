Emergenza sicurezza, il sindacato Fsp polizia: "Più agenti e un presidio fisso a Montesilvano"

Aumentare il personale di polizia in servizio alla Questura di Pescara, aprire un presidio fisso a Montesilvano ed avviare nuovi progetti di educazione e sensibilizzazione alla legalità dei cittadini. Sono le principali proposte avanzate dalla segreteria provinciale del sindacato Fsp polizia di Stato che interviene nel dibattito riguardante la questione sicurezza in città, dopo l'escalation di fatti criminosi avvenuta nelle ultime settimane, dall'accoltellamento in piazza Santa Caterina al furto alla gioielleria a Pescara Colli, fino all'accoltellamento ed alla sparatoria di ieri a Rancitelli.

Il sindacato, nel sottolineare l'eccellente lavoro svolto dalle forze dell'ordine che hanno sempre individuato i responsabili dei crimini, evidenzia la carenza di personale nella Questura pescarese anche per aumentare la percezione di sicurezza della collettività a prescindere dai numeri che mostrano un calo dei reati.

Fondamentale anche l'applicazione del Daspo Urbano, provvedimento che allontana da alcune zone della città coloro che abbiano compiuto particolari reati:

Parallelamente, riteniamo indispensabile tornare a ribadire la necessità di implementare gli organici del personale della Questura di Pescara e, tenuto conto delle particolari caratteristiche territoriali dell'area metropolitana di Pescara e della sua importanza strategica nel contesto regionale, ripensare i presidi territoriali anche con la previsione di un presidio fisso di Polizia nella città di Montesilvano, dove da poco si sono stabilite le unità cinofile della Polizia di Stato. Inoltre, in considerazione di quanto sopra e tenuto conto del fatto che presso la città di Pescara hanno sede due reparti di strategica importanza per l’intera Regione come il Nucleo Artificieri della Polizia di Stato e il Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, appare improcrastinabile l'assegnazione di personale altamente specializzato U.O.P.I. (unità operativa di pronto intervento), in grado di intervenire in situazioni di particolare rilevanza

Il sindacato infine garantirà attività di incontro ed ascolto degli amministratori locali per proseguire una collaborazione proficua avviata anche con le associazioni che operano sul territorio.