Emergenza sicurezza in piazza dei Martiri Pennesi, se ne discute in Comune

Emergenza sicurezza in piazza dei Martiri Pennesi, ora la questione arriva in Comune e viene discussa in commissione commercio. Il presidente Fabrizio Rapposelli ha esaminato oggi la problematica durante la seduta che ha visto la partecipazione virtuale di una delegazione di residenti e commercianti della zona.

Rapposelli ha garantito tutto il massimo impegno “per eliminare quella sorta di énclave che oggi tiene prigionieri residenti e commercianti, i quali non hanno più pace per presenze moleste che hanno instaurato un clima di paura tra i cittadini”. Queste le prime misure che si chiederà all’amministrazione di attuare: