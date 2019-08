Emergenza sicurezza, Agende Rosse: "No all'esercito, servono interventi reali contro la criminalità"

Interventi reali e concreti contro la criminalità organizzata e contro i business derivanti da attività illecite per risolvere la questione sicurezza a Pescara. A parlare è il movimento delle Agende Rosse abruzzesi, che commenta i recenti episodi di cronaca avvenuti in città e una serie di atti criminali compiuti negli ultimi anni sul territorio, chiedendo interventi che possano sradicare al vertice le associazioni ed organizzazioni criminali che operano nei vari settori critici, dallo spaccio di droga alla contraffazione e prostituzione:

Quello che dovrebbe inquietare di più è quello che si presuppone si “muova” sopra a quanto visibile e percepibile all'occhio umano: spaccio di droga, estorsione, riciclaggio, corruzione rappresentano il noccio della questione “sicurezza”, ovvero come la crescente mafia nigeriana che ha preso piede un po’ ovunque, gruppi criminali autoctoni e esterni all'Abruzzo marchiano il territorio con i loro affari sono il cardine, l'”origine del male” ed a questo che si dovrebbe puntare il dito, creare “coscienza sociale

Per le Agende Rosse, interi quartieri della città vivono sotto scacco, con i cittadini vessati e costretti al silenzio

A Pescara lo stesso Piervincenzi ha dapprima in più occasioni evidenziato che Pescara ha un sottobosco criminale che poco ha da invidiare a posti più “famosi”, poi è venuto in quel di Pescara e ha subito un trattamento non molto dissimile (13 febbraio 2019). A Ostia dopo l’aggressione si sono susseguiti arresti, indagini e un quadro ben più definito degli episodi di stampo mafioso avvenuti nella località balneare, a Pescara nulla