Emergenza freddo per i senzatetto: parte la raccolta di abiti alla stazione

Una raccolta di abiti, coperte e sacchi a pelo per i senzatetto della stazione che vivono notti e giornate difficili a causa del freddo. Marco Forconi, della libreria Rusconi all'interno della stazione centrale, lancia un appello a tutti i cittadini affinchè possano donare 8 sacchi a pelo, 8 materassi gonfiabili da campeggio, 8 paia di guanti e 8 cappelli di lana.

Il materiale dev'essere in ottimo stato di conservazione, preferibilmente nuovo. Forconi ha fatto sapere che il punto di raccolta è fissato proprio nella sua libreria:

"In attesa che l'amministrazione comunale riesca a reperire locali idonei per l'accoglienza durante le ore notturne, fronte anche l'imminente ondata di freddo, ho deciso di far partire una campagna di solidarietà per tamponare l'emergenza senzatetto alla stazione. Onde evitare sovraccarico di materiale, è obbligatorio contattarmi preventivamente al numero 3880989687 (mandando anche un messaggio WhatsApp), specificandone il tipo e la quantità"

Forconi ha anche fatto sapere che non saranno accettate donazioni in denaro. Da giorni i senzatetto vivono in condizioni critiche a causa dell'abbassamento sensibile delle temperature, specie nelle ore notturne. Qualche giorno fa, il presidente di un'associazione cittadina aveva cenato all'addiaccio assieme ai clochard della stazione lanciando un appello per raccogliere alimenti e materiale da donare ai senzatetto.