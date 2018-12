Emergenza freddo e clochard, la provocazione di Forza Italia: "La giunta li ospiti nelle loro case"

È polemica sulla questione della mancanza di un ricovero notturno per i clochard, con l'arrivo delle temperature invernali. A sollevare la questione il capogruppo al comune di Forza Italia Antonelli, che lancia anche una provocazione invitando giunta e sindaco ad ospitare i senzatetto nelle loro case.

Antonelli sottolinea come la situazione negli ultimi giorni sia diventata critica, a causa dell'abbassamento delle temperature con il rischio concreto che i clochard, costretti a rimanere all'addiaccio, possano morire di freddo:

Il sindaco Alessandrini e tutta la sua giunta conoscono benissimo la situazione, sapevano che il freddo e l’inverno sarebbero tornati, e sapevano che, dopo quattro anni e mezzo di governo, non sono stati capaci di trovare una soluzione praticabile, dimostrando un’indifferenza spaventosa nei confronti dei problemi degli ultimi, di coloro che vivono ai margini della società e che invece hanno più bisogno delle Istituzioni. Essere arrivati al 18 dicembre senza essersi preoccupati di individuare un tetto sotto cui ospitare, in condizioni dignitose e di assoluta sicurezza, quei senzatetto è semplicemente una mancanza di rispetto nei confronti della dignità umana, la negazione di tutti quei paroloni di solidarietà, fratellanza e accoglienza di cui tanto la sinistra ama riempirsi la bocca

Antonelli poi ricorda come lo scorso anno fu individuata la soluzione di ospitarli nei locali di proprietà dell'assessore Allegrino in via Italica, dove i clochard erano sotto gli occhi di tutti i passanti a causa delle vetrine, ed ha aggiunto che a questo punto gli assessori ed il sindaco dovrebbero ospitarli nelle proprie case.