Coronavirus, volontari della Misericordia di Pescara a disposizione per la consegna a domicilio di farmaci e spesa

I volontari della Misericordia di Pescara fanno sapere di essere a disposizione per il servizio di consegna a domicilio di farmaci e beni di prima necessità per i cittadini anziani e malati o comunque impossibilitati ad uscire. Il servizio, gratuito, può essere richiesto al numero 3296386413. Potranno essere fatte donazioni per la Fraternità. La Misericordia evidenzia come il consigliere comunale di Pescara Di Paquale abbia espresso soddisfazione per l'iniziativa organizzata dai volontari sul territorio così come la presidenza del consiglio comunale.