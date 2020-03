Emergenza Coronavirus, verrà chiuso il dormitorio di via Lago Sant’Angelo

Emergenza Coronavirus, chiuso il dormitorio di via Lago Sant’Angelo che viene abitualmente utilizzato come ricovero per i senzatetto.

L’amministrazione ha disposto tale provvedimento per "il clima non più rigido di quest’ultimo periodo" e per "la necessità di fronteggiare la diffusione del contagio da Coronavirus, che in quell’ambiente determina un elevato tasso di rischio sia per il personale che per gli ospiti".

La misura scatterà da domani, 11 marzo. La polizia municipale dovrà monitorare gli spostamenti dei clochard sul territorio, per evitare possibili bivacchi, mentre l'associazione On The Road si occuperà di favorire il collocamento di queste persone in altre strutture di accoglienza, come precisano da Palazzo di Città: