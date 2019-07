Emergenza caldo, a Pescara attivato il pronto intervento sociale

Il Comune di Pescara, vista la nuova ondata di caldo che sta colpendo la nostra città ha deciso di attivare, nell'ambito del Pronto Intervento Sociale, un servizio rivolto alle persone più fragili che potrebbero ritrovarsi in situazione di emergenza.

Nello specifico, il servizio è volto a intervenire per la consegna dei farmaci a domicilio, la consegna della spesa alimentare e l’accompagnamento per visite mediche programmate o improrogabili, per gli anziani e le persone sole in difficoltà.

Questi i riferimenti del Pronto Intervento Sociale

Comune di Pescara - telefono 085 4283043

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 - martedì e giovedi dalle 14:30 alle 17:30

Esi-Emergenza Sanitaria Integrata - telefono 388 9842381

dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 18

Per visualizzare tutti i servizi basta cliccare QUESTO LINK.