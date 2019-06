Emergenza caldo, attivato un numero verde della Croce Rossa

Un'eccessiva esposizione al sole e lo svolgimento di attività fisiche durante le ore più caldo possono provocare malori e collassi. I soggetti più a rischio sono gli anziani e i bambini, oltre alle persone con patologie croniche. Un rischio da non sottovalutare e che nasconde insidie e pericoli. La Croce Rossa Italiana ha messo a disposizione un numero verde gratuito e attivo h27 tutti i giorni della settimana per le richieste di sostegno, assistenza e consigli utili. Basta comporre 800 065 501 per mettersi in contatto con gli operatori del soccorso.