Eletta "Miss Mamma Italiana", sul podio anche una donna di Città Sant'Angelo

A Sulmona è stata eletta "Miss Mamma Italiana", sul podio anche una mamma di Città Sant'Angelo. Infatti con la fascia di “Miss Mamma Italiana Dolcezza” è stata premiata Emanuela Teccarelli, 45 anni, casalinga, mamma di Aurora, Leonardo ed Emanuele, di 13, 11 e 9 anni. Emanuela figura dunque tra coloro che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali anno 2020.

Le partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto prove di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Valeria Marchionna, 41 anni, store manager di Campobasso.

La serata è stata presentata da Paolo Teti, ideatore e patron del concorso, e da Erika Collina “Miss Mamma Italiana 2016”.