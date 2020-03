Pienone per Elettra Lamborghini a Montesilvano [FOTO]

Pienone per Elettra Lamborghini a Montesilvano. La cantante, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con "Musica (e il resto scompare)", è stata ieri pomeriggio al centro commerciale Porto Allegro per il firmacopie del suo album "Twerking queen (el resto es nada)".

Accolta da un fiume di persone, Elettra si è intrattenuta con i propri fans scattando selfie e facendo autografi. Il tutto, come sempre, documentato dalle "Stories" del suo profilo Instagram, in cui l'artista ha anche pubblicato una foto geolocalizzata a Pescara (lungo la pista dell'aeroporto) per poi concludere la serata a Chieti, dove prima ha cenato in un ristorante del centro e poi è andata a dormire in un hotel della città.