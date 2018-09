L'educazione civica torna nelle scuole? Parte a Montesilvano la raccolta firme

Nelle intenzioni dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani c'è la reintroduzione nelle scuole di tutta Italia dello studio dell'educazione civica. Per renderla attuabile è necessario raccogliere almeno 50.000 firme per poter discutere in Parlamento questa proposta di legge. All'iniziativa popolare ha aderito anche il Comune di Montesilvano che apre le porte dell'ufficio elettorale a tutti coloro che intendono sottoscrivere e partecipare alla raccolta di adesioni. Possono partecipare soltanto cittadini di nazionalità italiana aventi diritto al voto e dunque maggiorenni.

La materia scolastica da far studiare agli alunni delle scuole medie e superiori si basa sulle regole e i principi base della legalità, della sicurezza e del senso civico. Inoltre promuove e insegna l'uso corretto della rete, come difendersi dal cyber bullismo e come riconoscere le fake news. Tra gli argomenti principali, anche gli stili di vita eco-sostenibili, come ridurre lo spreco alimentare, la tutela dell'ambiente e la conoscenza dei principi giuridici e della Costituzione.

Il presidente della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione, Alessandro Pompei: