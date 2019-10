Ecosistema Urbano 2019 classifica Legambiente-Sole 24 Ore, Pescara non è tra le città virtuose

Pescara non rientra tra le città virtuose nella classifica Ecosistema Urbano 2019 elaborata da Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore sul fronte del verde.

Il capoluogo adriatico si posiziona all'82esimo posto della graduatoria che è guidata da Trento seguita da Mantova, Bolzano, Mantova, Pordenone e Parma.

La ricerca fotografa la sostenibilità ambientale dei nostri centri urbani.

Pescara è anche ultima a livello regionale visto che Teramo, L'Aquila e Chieti sono rispettivamente al 28esimo, 46esimo e 52esimo posto.

Cinque le categorie prese in considerazione per stilare la graduatoria: ambiente, aria, acqua, mobilità e rifiuti. La performance migliore per Pescara è quella relativa alle isole pedonali dove si attesta al settimo posto mentre le peggiori sono relative all'uso efficiente di suolo (98esimo posto) e offerte del trasporto pubblico (86esima posizione). Molto da fare ancora sul fronte dei rifiuti visto che la nostra città si posiziona nella parte bassa della classifica per quanto concerne la raccolta differenziata (81esimo posto) e produzione di rifiuti urbani (76esima posizione).

Per vedere il rapporto completo basta cliccare QUESTO LINK.