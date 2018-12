Rifiuti, approvata la progettazione definitiva dell'Ecocentro di Spoltore

È stata approvata la progettazione definitiva dell'ecocentro di Spoltore che come obiettivo avrà quello non solo di aumentare la quota di raccolta differenziata, ma di cambiarne anche la qualità.

Grazie alla realizzazione dell'Ecocentro i cittadini saranno soggetti ancora più attivi nel ciclo dei rifiuti.

«Fino a oggi», spiega il sindaco Luciano Di Lorito, «i cittadini hanno avuto il compito di differenziare i rifiuti e lasciarli in contenitori sotto casa, adesso vogliamo dare loro la possibilità di andare personalmente a consegnare i loro rifiuti, fare in modo che possano conoscere meglio i materiali recuperabili e, in una fase successiva, mettere a loro disposizione anche un servizio di riuso e riutilizzo degli oggetti ancora funzionanti».

La realizzazione del centro di raccolta comunale dei rifiuti è prevista già nell'annualità in corso per l'importo complessivo di 357.142,85 euro.



L'Ecocentro o Isola Ecologica sarà realizzata nella frazione di Santa Teresa di Spoltore, in un'area ricompresa nel piano di insediamento produttivo. «Una posizione strategica sul territorio comunale in grado di facilitare i conferimenti», spiega l'assessore Rino Di Girolamo, «sarà presidiato e gestito da personale adeguatamente formato, recintato e accessibile solo in presenza del personale addetto negli orari stabiliti: i materiali saranno pesati e i conferitori identificati».

Nell'isola ecologica si potranno conferire le principali tipologie di rifiuto urbano differenziato, dai resti delle potature alle apparecchiature elettroniche, ai semplici ingombranti. Nel centro comunale di raccolta saranno i cittadini a consegnare i loro rifiuti: qui verranno raggruppati per frazioni omogenee e preparati per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e i cittadini che avranno utilizzato l'Ecocentro avranno diritto a sconti e agevolazioni sugli importi da pagare. La struttura, oltre a spazi di manovra, stoccaggio, uffici per la portineria, postazioni per la pesatura e parcheggi, sarà dotata di ampie aree verdi e piantumazioni arboree e arbustive, che mitigheranno il già minimo impatto paesaggistico.