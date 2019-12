Un nuovo ecocentro per i rifiuti a Città Sant'Angelo

Arriva un nuovo ecocentro per la raccolta dei rifiuti a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Perazzetti annunciando l'avvio del progetto che prevede la realizzazione della struttura di fianco a quello già esistente in località Piano di Sacco.

Il nuovo punto di carico sarà molto più sicuro e permetterà ai cittadini di conferire i rifiuti in tempi rapidi. Il costo complessivo è di 250 mila euro euro, ottenuti dalla Regione Abruzzo tramite finanziamento già stanziato ma di fatto mai utilizzato negli anni precedenti. La Linda ha aggiunto altri 36 mila euro per un totale di 286 mila euro, con 100 mila euro già erogati e dunque utilizzabili per l'avvio del cantiere.

I cittadini una volta arrivati nell'ecocentro, con l'auto saranno guidati direttamente su una rampa verso il cassonetto di riferimento dove potranno rovesciare dall'alto verso il basso i rifiuti per poi risalire in macchina ed uscire. Prevista una scontistica sulla Tari.