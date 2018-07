Eclissi di luna: a Pescara resta aperto il Parco del Colle del Telegrafo

Uno spettacolo unico, quello dell'eclissi totale di Luna di domani sera 27 luglio, che potrà essere ammirato da una "terrazza" privilegiata a Pescara. Resterà infatti aperto dalle ore 20 in poi il Parco di Colle del Telegrafo, dove l'amministrazione comunale ha inviato astrofili, fotografi e tutti i cittadini interessati ad ammirare lo spettacolo unico dell'eclisse.

Il vicesindaco BlasiolI:

Tenendo conto che l’eclisse sarà interamente visibile in Italia dal momento in cui la Luna sorgerà all’orizzonte: la fase totale inizia alle 21h30’15” e termina alle 23h13’11

Il momento più favorevole, dunque, sarà intorno alle 22, il Parco, per la sua altezza e per la vista, la più alta e completa sulla costa e sull’entroterra, potrebbe essere un suggestivo punto di riferimento sia per quanti amano il cielo e vogliono osservarlo dalla città con un minore grado di contaminazione di luci, sia per quanti vorranno vivere l’atmosfera che accompagna ogni eclisse.