Dragonara: il cavalcavia dell'Asse Attrezzato andava demolito 6 anni fa

"Quel cavalcavia andava demolito sei anni fa." E' quanto emerge dal certificato di collaudo ed idoneità statica del 2012 relativo al cavalcavia dell'Asse Attrezzato che si trova a Dragonara. A sollevare il caso è la deputata del Movimento 5 Stelle Torto, che sottolinea come la documentazione relativa alle criticità riscontrate durante quella perizia erano note a tutti gli enti competenti. Un documento chiaro, in cui si dichiarava che nessun intervento di sistemazione avrebbe comunque potuto garantire la sicurezza del cavalcavia che dunque andava abbattuto.

L'onorevole Torto ha poi aggiunto:

Dai documenti inoltre risulta che dopo una serie di interlocuzioni tra Anas e il consorzio stesso, l’Anas abbia deciso di intervenire per incrementare i livelli di sicurezza del cavalcavia. Beh! Mi sorge spontanea una domanda: questo ponte non era da demolire?! Andiamo avanti! Sto inoltrando una richiesta all’Anas per conoscere quali interventi sono stati eseguiti e qual è il livello di sicurezza raggiunto