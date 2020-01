VIDEO | Dormitorio comunale per senzatetto, il bilancio a un mese dall'apertura

Anche quest'anno in via Lago Sant'Angelo è stato aperto il dormitorio comunale per i senza fissa dimora, con 40 volontari che prestano servizio nella struttura. A un mese dalla riapertura abbiamo fatto un bilancio con Luca Fortunato e Gianluca Cornacchia della Comunità Papa Giovanni Paolo XXIII.

"Sapere che in un dormitorio pubblico di una città come Pescara vengano accolti così tanti italiani - spiega Cornacchia - è sicuramente un dato che fa comprendere come la società stia cambiando".

Al momento infatti, su circa 100 persone registrate nel centro, il 45% è di nazionalità italiana. Gli altri ospiti, invece, sono dell'Est Europa, mentre un'esigua parte è composta da africani.