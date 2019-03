Doppio incarico, bufera in Tua: dimissioni per il presidente Tonelli

Il Presidente di Tua, l'azienda di trasporto pubblico regionale, si è dimesso. Tulio Tonelli ha infatti inviato una lettera in cui spiega le motivazioni che lo hanno portato a questa decisione, dopo le polemiche sollevate dal parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguardante la sua incompatibilità per l'incarico affidatogli 18 mesi fa con l'incarico mantenuto di amministratore unico della società partecipata Pescara Energia del comune di Pescara.

La proposta l’ho accettata poiché 44 anni della mia vita lavorativa li ho passati nel trasporto pubblico, molti dei quali in posizione di vertice nella azienda che ha gestito il trasporto pubblico a Pescara, ma anche in incarichi sia all’atto della costituzione di ARPA, il cui piano operativo attuato dal 1° gennaio 1979 in gran parte era stato redatto da me, che per 18 mesi in Sangritana per la riorganizzazione di settori, specie amministrativi. Quindi ero ben a conoscenza delle problematiche che riguardavano le tre aziende regionali che sono state oggetto della fusione che ha portato alla costituzione di TUA.

Pertanto la proposta che mi era stata rivolta mi ha fatto piacere e l’incarico l’ho accettato rinunciando a qualsiasi compenso.

Non mi sono mai posto problemi sulla contemporaneità di due incarichi di vertice in due aziende pubbliche, poiché tali aspetti vanno valutati da organismi interni alle aziende ed, in particolare dai Responsabili della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, anche perché ho presentato le dichiarazioni, rilevabili dal sito di TUA “Amministrazione Trasparente”, da cui emergono le cariche attribuitemi e la gratuità della prestazione.