Donna scomparsa nel Pescarese, ricerche in corso

Una donna è scomparsa da casa nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 ottobre, in provincia di Pescara.

Nello specifico si cerca Camelia Filipescu, 54enne che si è allontana dalla sua casa in via Dante di Terrarossa a Cappelle sul Tavo ieri intorno alle ore 16:30.

Nel momento in cui è scomparsa indossava abiti neri. La donna soffrirebbe di depressione.

Le ricerche sono scattate dalla serata di ieri e sono proseguite tutta la notte ma senza nessun esito ancora. Alle ricerche ha partecipato solo la Misericordia di Pescara coordinata dai vigili del fuoco intervenuti anche con le unità cinofili. La Misericordia ha effettuato le ricerche con 2 quad, un fuoristrada e un'autovettura. È stata perlustrata sia la zona residenziale di Terrarossa che la zona limitrofa al fiume Tavo.

Questa mattina alle 9:30 è attesa una riunione col prefetto per fare il punto sulle ricerche.