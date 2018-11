Donna salvata nel sottopasso a Francavilla: la storia finisce su Rai Due a "I fatti vostri"

E' finita in diretta su Raidue, durante la trasmissione di oggi 1 novembre 2018 de "I fatti vostri", la vicenda della donna salvata nel sottopasso allagato a Francavilla lo scorso 22 ottobre durante l'ultima ondata di maltempo. La signora, lo ricordiamo, era a bordo della sua auto quando in prossimità del cavalcavia è stata letteralmente sommersa dall'onda d'acqua alta più di un metro e mezzo.

Solo grazie al provvidenziale intervento di tre persone presenti per caso in quel momento, si è salvata. I tre infatti si sono tuffati in acqua e sono riusciti ad estrarla dal veicolo completamente sommerso facendola uscire dal finestrino. In studio, da Giancarlo Magalli, erano presenti i tre eroi ovvero Luca Ortu responsabile Ascom Abuzzo di Francavilla al Mare, al ristoratore Amilcare Catena ed a Flavio Firmani mentre la signora Antonina era collegata dalla sua abitazione.

La donna ed i tre uomini hanno raccontato i vari momenti drammatici rivivendo quegli attimi terribili che per fortuna si sono conclusi nel migliore dei modi. I tre riceveranno un encomio dal Comune di Francavilla mentre Luca Ortu sarà premiato anche dal suo comune d'origine, Alghero.

Antonina, dal canto suo, ha dichiarato che offrire una cena ai suoi salvatori è il minimo che potesse fare per ringraziarli ed ha aggiunto che in futuro eviterà qualsiasi pozzanghera invitando tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione quando si guida in condizioni meteo difficili.