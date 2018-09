Donna fa il bagno nella Nave di Cascella, il video fa il giro del Web

Nuovo episodio di degrado urbano in pieno centro a Pescara con una donna, come già successo negli anni scorsi, che ha scambiato la Nave di Cascella per una vasca da bagno nella quale lavarsi e rinfrescarsi.

A diffondere il video sui social network sono stati i giovani di Forza Italia della provincia di Pescara.

Il video (risalente a giovedì scorso) della donna che passeggia in acqua e si rinfresca bagnandosi il corpo con l'acqua della fontana ha presto fatto il giro del web con numerose condivisioni.

"Senza nessuna vergogna una donna utilizza la Nave di Cascella come doccia personaleun gesto folle, che si ripete da anni oramai ma l'amministrazione non ha alcuna intenzione di controllare la zona, presa letteralmente d'assalto da vagabondi e scellerati che occupano abusivamente il parco e la spiaggia. Uno schiaffo alla città e all'arte"

Forza Italia Giovani Pescara sottolinea come ormai il centro sia costantemente occupato da sbandati e persone che senza alcuna vergogna occupano abusivamente il parco e la spiaggia antistante la Nave di Cascella, e per questo chiede l'installazione di telecamere di sorveglianza per l'identificazione immediata di questi soggetti.