Lecca-lecca di cioccolata e altri doni in regalo al reparto di Pediatria per il Natale

L'iniziativa è delle associazioni 'Progetto Noemi' e 'Will Clown'. Babbo Natale si è recato all'ospedale 'Spirito Santo' per consegnare le strenne ai bimbi ricoverati in Pediatria, Terapia sub intensiva pediatrica e Centro trapianti