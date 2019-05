Donazioni di sangue, il Liceo Da Vinci vince il concorso della Fidas

Il Liceo scientifico Da Vinci di Pescara ha vinto il concorso scolastico 2019 della Fidas per il maggior numero di studenti donatori di sangue. Giunto all'ottava edizione, ha visto la partecipazione durante la premiazione del manager della Asl Armando Mancini e della presidente Fidas Anna Di Carlo, del direttore del dipartimento di Medicina trasfusionale e del Polo emato-oncologico Patrizia Accorsi e del responsabile del Coordinamento regionale Sangue Pasquale Colamartino.

Al secondo posto si è piazzato l'Ipssar De Cecco, seguito dal Liceo Linguistico Marconi. Agli istituti premiati sono andati buoni per l'acquisto di materiale didattico del valore rispettivamente di 600, 500 e 400 euro. Il concorso prevedeva anche la presentazione di testi, disegni ed elaborati artistici. I vincitori sono: Chiara Paolini del Liceo Marconi e Antonella De Angelis dello Scientifico Galilei; Yuri Naciarella dell’Ipssar De Cecco e al terzo, Anna Maria Sarchiapone dello Scientifico Da Vinci per la categoria Testi, Martina Bazzani del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico Misticoni-Bellisario, seguita da Bianca Miani del Liceo Classico D’Annunzio al secondo posto e da Giovanna Nasuti dell’Itc di Ortona al terzo per la categoria Disegni, Chiara

Chiavarini dell’Istituto Spaventa; Giorgia Iannone e Valentina De Ritis sempre dello Spaventa; e Adelaide D’Andrea dell’Istituto Nautico di Ortona per la categoria elaborati artistici.

La dottoressa Accorsi ha spiegato: