VIDEO | Donazioni per l'emergenza Coronavirus, appello del Banco Alimentare dell'Abruzzo

Il Banco alimentare dell'Abruzzo lancia un video allo scopo di chiedere il sostegno di tutti i cittadini in questo momento di emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Con un video il direttore Cosimo Trivisani e il presidente Antonio Dionisio lanciano un appello alla popolazione.

L'obiettivo è quello di continuare a ricevere alimenti e denaro da poter usare per dare sostegno a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà a causa della crisi provocata dal blocco delle attività deciso dal decreto del presidente del Consiglio.

Per sostenere il Banco alimentari dell'Abruzzo con una donazione si può fare un bonifico al seguente Iban: IT 06 W 03075 02200 CC8500566278 - Banca Generali filiale di Pescara, viale Bovio n. 154 Causale #iocompagnodibanco