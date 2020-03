Rotary Vestini e Pescara Nord donano denaro all'ospedale di Penne per il Coronavirus e attivano raccolta fondi

Una donazione e una raccolta fondi per sostenere l'ospedale di Penne in questa situazione di emergenza da Covid-19 (Coronavirus).

Queste le 2 iniziative promosse dal Rotary Club Vestini e dal Rotary Pescara Nord che hanno unito le loro forze in questo momento di vera difficoltà.

Dopo aver destinato una somma di denaro alla struttura sanitaria vestina, i due club hanno attivato una raccolta fondi per l’acquisto di due respiratori meccanici e di cinque siringhe elettriche necessari per la cura delle crisi respiratorie delle persone colpite dal virus.

Possono partecipare aziende e cittadini sulla piattaforma Gofundme con versamenti dedicati anche da 5 o 10 euro. “Abbiamo individuato un canale preferenziale per ordinare e ricevere queste attrezzature", spiegano Clelia Cancelli e Massimo Di Cintio, rispettivamente presidenti dei Rotary Vestini e Pescara Nord, "che comprensibilmente hanno costi elevati. In pochi giorni, grazie alla dotazione messa a disposizione dai nostri due club, unita alla generosità di singoli rotariani, di aziende del territorio e di tanti altri cittadini abruzzesi, abbiamo raggiunto oltre diecimila euro che ci hanno consentito l’acquisto del primo respiratore, ma non sono ancora sufficienti a coprire l’intera spesa per il secondo respiratore e per le siringhe; dunque l’invito a tutti è di contribuire anche con donazioni minime di 5 o 10 euro”.

Per favorire le donazioni è stata attivata la raccolta “Aiutiamo insieme l’ospedale di Penne” sulla piattaforma GoFundMe (www.gofundme.com) ma è possibile utilizzare anche un bonifico bancario utilizzando il conto del Rotary Club Vestini della Bcc di Castiglione M.R. e Pianella (IT 12L08 47377 32000 0000 127783) indicando come causale: "Emergenza Coronavirus Ospedale di Penne".

I Rotary Club Vestini e Pescara Nord, insieme agli altri Rotary Club del Distretto 2090 (che comprende le regioni Abruzzo, Marche, Molise, Umbria) partecipano inoltre alla raccolta avviata dal Governatore Basilio Luigi Ciucci per l’acquisto di presidi sanitari anti Covid-19.

Gli estremi per donare attraverso bonifico bancario: Rotary Club Vestini

IBAN: IT12L0847377320000000127783 Banca di Credito Coop. di Castiglione Messer Raimondo e Pianella. Causale: "Emergenza Coronavirus Ospedale di Penne"

https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-insieme-l039ospedale-di-penne-pe?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1&fbclid=IwAR1RYfMWGy_DttsMdkn_iCVimQrDGY8E1G1whbPMnoUOwejf5w0JQJWqVcs