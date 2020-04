Bofrost dona 6 mila euro alla Asl di Pescara e 30mila euro in buoni spesa al personale sanitario

Seimila euro alla Asl di Pescara e 30 mila euro in buoni spesa per il personale sanitario.

Questa la donazione fatta dall'azienda Bofrost grazie alla raccolta promossa fra i clienti dalla filiale di Città Sant'Angelo per l'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

L’azienda di surgelati a domicilio ha raccolto in totale 350 mila euro per le strutture sanitarie in tutta Italia e ha stanziato 1,5 milioni di euro in buoni spesa per medici e infermieri.

«La generosità dei nostri clienti e l’impegno dei nostri venditori ci permettono di dare un aiuto concreto a chi è in prima linea per salvare vite», dice l'amministratore delegato Gianluca Tesolin.

6 mila euro andranno all’azienda sanitaria di Pescara: si tratta della cifra raccolta dalla filiale Bofrost di Città Sant’Angelo. Inoltre, come ogni struttura coinvolta nell’iniziativa, l’ospedale riceverà anche mille buoni del valore di 30 euro per la spesa alimentare online, destinati al personale sanitario (per uno stanziamento totale di 1,5 milioni di euro da parte di Bofrost).