Don Lorenzo Di Domenico nuovo parroco di Città Sant'Angelo

Sarà don Lorenzo Di Domenico il nuovo parroco di Città Sant'Angelo.

Don Lorenzo farà il suo ingresso nel centro angolano domani, martedì 18 giugno.

Questo l'annuncio di monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne: «Un prete in più per Città Sant’Angelo. Guiderà la parrocchia del centro cittadino e la comunità della Madonna della Pace «e sarà coadiuvato dall’attuale parroco, don Antonio Rapagnetta, che sosterrà il lavoro di don Lorenzo come vicario parrocchiale».

Il giovane sacerdote, classe 1982, già parroco a Castilenti e Montefino, sponda teramana della chiesa locale, abbraccerà i suoi nuovi parrocchiani con la celebrazione nella collegiata di San Michele Arcangelo, domani, martedì 18 giugno, alle ore 19,00. Entusiasmo del prete giovane, ma anche continuità con storia e tradizione cittadina: