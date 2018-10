Pescara, una domenica dedicata agli amici a quattro zampe

E' stato presentato ieri in Comune l'evento "Una domenica insieme ai nostri amici” che si terrà domenica 21 ottobre a Pescara, organizzato dall'assessorato alla tutela animale e dalla "Lega del Cane", che prevede un'intera giornata dedicata agli animali a quattro zampe. Sempre ieri, è stata presentata la giornata mondiale dei cani - guida che a Pescara ha visto partecipare ad una passeggiata da Piazza Salotto a Palazzo di Città diversi utenti non vedenti accompagnati da loro cani.

L'assessore Teodoro ha sottolineato come entrambe le realtà siano accomunati dall'amore per i cani e gli animali domestici, diventati ormai parte integrante di moltissime famiglie, mentre presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Pescara Colantonio ha aggiunto:

"Il cane guida è un elemento essenziale per la mobilità, grazie a lui noi guadagniamo una maggiore libertà negli spostamenti quotidiani sia per raggiungere i posti di lavoro, che per girare la città. Molti conoscono il mondo dei cani guida: vengono addestrati in speciali centri in Italia, se hanno delle caratteristiche comportamentali adeguate diventano guide e accompagnano il disabile visivo in tutti gli ambienti"