Disponibile in dvd il documentario "Aut aut" sul rapper abruzzese Cuba Cabbal. Il film, diretto da Gaetano De Crecchio, è interamente incentrato su una delle figure più singolari dell'hip hop italiano e, come recita il sottotitolo, ha l'obiettivo di raccontare "20 anni di rap con Andrea Martelli" (vero nome dell'artista).

“Ho conosciuto Cuba Cabbal tanti anni fa - spiega De Crecchio - Era il periodo in cui con LouX e Dj DSastro - Costa Nostra - facevano tremare piazze, palchi e locali scrivendo la storia del rap italiano. Ci siamo persi di vista per un lungo periodo e poi il fato ha voluto che ci rincontrassimo. Da quel giorno abbiamo collaborato insieme per diversi progetti fino ad arrivare a pensare di fare un film documentario sui suoi 20 anni di carriera”.

Vent’anni, spiega il regista, "di rap antagonista, di rime senza compromessi: "Aut Aut. Vent’anni di rap con Andrea Martelli alias Cuba Cabbal". Un lavoro che non solo ritrae Cuba Cabbal come rapper, ma che racconta Andrea Martelli nella sua quotidianità. Un film documentario dal taglio antropologico, in cui la sceneggiatura viene strappata e bruciata per dar spazio alla real life".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Distribuito dalla pescarese Digitmovies, curato in versione homevideo da Paolo Fazzini (regista di 'All’Assalto. Le radici del rap in italiano'), il film è un’immersione totale in quella che è la vita e l’arte del rapper, attivo sin dal 1991. Previsti anche alcuni contenuti extra, come un'intervista a De Crecchio e 3 videoclip ("Nigredo", "Ritus" e "Resistere tra i resti").