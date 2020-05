Stop alcolici, l'Italian Hospitality Network protesta: "Il proibizionismo non porta a nulla"

Il portavoce pescarese dell'Italian Hospitality Network, Daniele Giannascoli, critica l'ordinanza del sindaco Masci che da oggi, 30 maggio, e fino al 14 giugno vieta la vendita per asporto di alcolici dalle ore 20 alle ore 7 con l'obiettivo di evitare assembramenti:

"Così non si evitano assembramenti. Il proibizionismo non ha mai portato a nulla di buono, anzi. Così si creano ulteriori malumori in un settore già devastato dalla crisi. Ci vediamo negato il diritto a lavorare e sfamare le nostre famiglie". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Ihn sottolinea la "mancanza totale di aiuto dalle istituzioni al mondo della bar industry" e propone di "limitare la vendita di alcolici nelle attività che non hanno la somministrazione di bevande: gli assembramenti non derivano dai locali, ma da persone che acquistano in altri tipi di esercizi".