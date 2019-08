Lavori in via Le Mainarde, divieto di transito, sosta e fermata il 26 agosto

Divieto di transito, di sosta e di fermata previsto in via Le Mainarde a Pescara per l'esecuzione di alcuni lavori.

È quanto previsto da un'ordinanza del Comune che istituisce, nella giornata di lunedì 26 agosto, il divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati, nonché divieto di transito sia veicolare che ciclistico e pedonale.

Gli interventi che verranno eseguiti saranno relativi allo sfalcio dell'erba da parte dell'amministrazione provinciale.

I divieti saranno in vigore dalle ore 7 alle 12 e comunque fino alla fine dei lavori.