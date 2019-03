Viadotti autostrada A25, scatta il divieto per i mezzi pesanti tra Popoli-Bussi e Pratola

Divieto di transito per i mezzi pesanti sull'autostrada A25 nel tratto compreso tra i caselli di Bussi-Popoli e Pratola Peligna-Sulmona.

A farlo sapere è la società concessionaria Strada dei Parchi che comunica come il divieto sia dovuto a urgenti attività di monitoraggio e verifiche tecniche su alcuni viadotti.

Autobus e mezzi pesanti, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dunque non potranno transitare in questo tratto di autostrada il 25 e 26 marzo sulla carreggiata est in direzione di Pescara e dell'autostrada A14.

Di conseguenza, nei giorni sopra indicati, per i pullman e camion-tir provenienti da A24/Avezzano e diretti verso Pescara/A14, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Pratola Peligna. Questi mezzi potranno rientrare in autostrada A25 allo Svincolo di Bussi/Popoli, seguendo le indicazioni per Popoli/Pescara sulla strada statale 5 Tiburtina-Valeria.

Per il traffico pesante ed i pullman diretti a Pescara/A14 sulle lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare l’autostrada A24 in direzione di Teramo e l’autostrada A14.