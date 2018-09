Mare Pescara, già revocato il divieto di balneazione in via Canova

È stata già revocata l'ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante via Canova a Pescara che il sindaco Marco Alessandrini aveva firmato ieri, giovedì 6 settembre.

La decisione deriva in seguito alla comunicazione, ricevuta oggi dall'Arta, l'agenzia regionale di tutela ambientale, tramite la quale il Comune è stato informato della conformità delle acque di balneazione in seguito alle analisi suppletive.

Al momento l'unico divieto di balneazione che resta in essere è quello per lo specchio di mare che sta di fronte a via Balilla.