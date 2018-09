Mare Pescara, revocato il divieto di balneazione in via Balilla e via Galilei

Revocato il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti via Balilla e via Galilei a Pescara emesso nei giorni scorsi dopo la pioggia.

È quanto dispone un'ordinanza firmata oggi, mercoledì 5 settembre, dal sindaco del capoluogo adriatico, Marco Alessandrini.

Dunque, nella giornata odierna, il primo cittadino non ha solo firmato il provvedimento che vieta i bagni nello specchio d'acqua situato di fronte a via Cadorna, ma anche l'ordinanza per la revoca del divieto in altri 2 tratti di litorale.

La decisione scaturisce dopo la comunicazione ricevuta dall'Arta, l'agenzia regionale di tutela ambientale, che indica valori conformi alla balneazione in seguito alle analisi eseguite.