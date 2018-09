Mare Pescara, divieto di balneazione: il tratto interessato

Emesso un nuovo divieto temporaneo di balneazione a Pescara in questa parte finale dell'estate 2018.

Il sindaco Marco Alessandrini ha infatti firmato ieri, venerdì 7 settembre, un'ordinanza che vieta i bagni nel tratto di mare antistante via Galilei, sul lungomare nord della città.

A motivare la decisione sono le ultime risultanze delle analisi dell'Aca, l'azienda comprensoriale acquedottistica, che nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto sapere come siano "state attivate le procedure di emergenza di alcuni degli impianti di sollevamento fognari di Pescara".

In sostanza ci sarebbero stati degli sversamenti di liquami in mare e per questo scatta il divieto di balneazione temporaneo.

Bagni, al momento, interdetti anche nel tratto situato di fronte a via Balilla.