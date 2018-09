Mare, ancora un divieto di balneazione a Pescara: ecco dove

Ancora un divieto di balneazione a Pescara in questo finale di stagione estiva 2018.

Il sindaco Marco Alessandrini ha infatti firmato oggi, giovedì 6 settembre, un'ordinanza che vieta i bagni nel tratto di mare antistante via Balilla, nella zona centrale della città.

A motivare la decisione sono le ultime risultanze delle analisi dell'Arta, l'Agenzia Regionale di Tutela Ambientale, dai quali emergono valori ritenuti "non conformi" alla balneazione.

In sostanza è stato rilevato un inquinamento di tipo microbiologico nell'acqua.

Va sottolineato che appena ieri era stato revocato il divieto in via Balilla, e oggi di nuovo è scattato lo stop alla balneazione in quel punto.