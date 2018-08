A Montesilvano scatta il divieto temporaneo di balneazione: ecco in che zona

Con un'ordinanza del sindaco Francesco Maragno è stato disposto a Montesilvano il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare di pertinenza del punto di monitoraggio denominato “Zona antistante Via Leopardi” riguardante il tratto di costa compresa tra Via Ungheria (confine nord) e Via Trentino (confine sud).

Il provvedimento di divieto temporaneo di balneazione si è reso necessario in via precauzionale a seguito della comunicazione odierna dell’ARTA concernente la non conformità di un parametro che, in occasione dell’ultimo campionamento di routine effettuato lo scorso 8 Agosto, è risultato pari a 670 MPN/100 ml, rispetto al limite stabilito di 500 MPN/100 ml. Sono in corso le analisi di verifica.