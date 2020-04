Nuova ordinanza restrittiva del sindaco Masci per 25 aprile e 1 maggio, i divieti previsti

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato una nuova ordinanza oggi pomeriggio, martedì 21 aprile, che prevede nuove restrizioni per le giornate di festa del 25 aprile e del primo maggio.

Come già successo a Pasqua e Pasquetta saranno interdette strada parco e lungomare allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19 (Coronavirus).

«Allo scopo di non disperdere i buoni risultati finora ottenuti grazie al senso di responsabilità della gran parte dei pescaresi», si legge in una nota, «nel provvedimento sono contenute misure che confermano anche per le giornate festive del 25 aprile e del 1 maggio l’indirizzo dei precedenti atti del Governo, della Regione e della stessa amministrazione (in particolare il Dpcm del 10 aprile 2020 e l’ordinanza del presidente della giunta regionale nunero 31 del 9 aprile 2020), adottati in occasione delle recenti festività pasquali.

Questi i divieti previsti dal nuovo provvedimento già adottato anche dal primo cittadini di Montesilvano: