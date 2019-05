Demolito lo storico distributore di benzina di piazza Unione

Nei giorni scorsi le ruspe hanno avviato la demolizione dello storico distributore di benzina di piazza Unione a Pescara, uno dei primi che venne aperto in città.

Chiuso ormai da circa un anno, terminata l'esperienza dell'ultima gestione, non è stato più riaperto e si è arrivati alla decisione di abbatterlo.

Soddisfatto per questi lavori è il direttivo di Italia Nostra che ricorda come sotto a quel terreno ci sia l'area di un bastione fortificato. L'associazione da tempo sollecitava la rimozione.

Questo quanto spiega in una nota il direttivo dell'associazione:

«L’area in questione, oltre a essere in posizione pregiata perché in rapporto col lungofiume, coincide con il sedime del bastione San Cristoforo dell’antica Fortezza di Pescara e rappresenta un’occasione preziosa per indagarne e testimoniarne la memoria. Sappiamo che sono previsti dei sondaggi su indicazioni della Soprintendenza; in base a tali risultanze potrà accrescersi la conoscenza della storia urbana di Pescara. Auspichiamo che l’area sia presto recuperata alla pubblica fruizione, con una sistemazione a giardino e belvedere; e che tale nuovo spazio pubblico, oltre a valorizzare eventuali ritrovamenti storici, possa ricordare nella configurazione e nell’allestimento, l’antico bastione della Bandiera. Questo recupero si iscrive significativamente nella serie di interventi di valorizzazione della città storica che Italia Nostra ha proposto e sui quali tornerà a sollecitare i nuovi amministratori».