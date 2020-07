Autostrada A14, entro oggi saranno riaperti a due corsie 4 dei 10 viadotti sequestrati

Entro la giornata di oggi, martedì 21 luglio, saranno riaperti a doppia corsia 4 dei 10 viadotti sequestrati dell'autostrada A14.

L'autorità giudiziaria di Avellino ha accolto la richiesta di Autostrade per l'Italia come riferisce l'Agenzia Dire.

Il gestore dell'autostrada ha richiesto di modificare l'assetto dei cantieri in considerazione dei volumi di traffico previsti sulla dorsale adriatica nei mesi estivi.

Il cronoprogramma predisposto dalla direzione di tronco di Pescara di Aspi, informa un comunicato, ha consentito nel tratto marchigiano la riapertura dei viadotti Santa Giuliana Nord e Sud e Valloscura Sud, mentre nella direttrice Nord di quest'ultimo, gli interventi erano previsti la scorsa notte. Da questa mattina nel tratto ricadente tra le province di Fermo e Ascoli Piceno potrà dirsi pienamente ripristinata la viabilità su due corsie, sia in direzione Bologna che in direzione Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel tratto abruzzese, invece, sono stati completati gli interventi sul viadotto Ss150 Vomano, in entrambe le direzioni di marcia, ed è in programma per questa notte il completamento dell'attività di riconfigurazione delle due corsie sul viadotto Vallelunga Sud e Nord. Entro il 31 luglio l'attuale assetto dei cantieri sarà modificato e riportato a due corsie sui restanti viadotti, grazie all'attività di una task force di tecnici che operano in orario esclusivamente notturno, caratterizzato da bassi flussi di traffico, sotto il coordinamento della direzione di tronco di Pescara di Aspi. Resta in vigore fino al 31 luglio la validità della riduzione del pedaggio del 50% della quota di competenza di Aspi, relativamente alla tratta tra San Benedetto del Tronto e Val di Sangro, in entrambe le direzioni e per tutti gli utenti in transito. La riduzione viene automaticamente applicata al momento del pagamento del pedaggio sia per i clienti Telepass che per gli utenti muniti di tradizionale biglietto.