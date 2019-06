Disinfestazione zanzare a Pescara, il calendario degli interventi di giugno e luglio

Il primo caldo dovrebbe essere in arrivo nel corso di questa settimana e con esso si riproporrà anche il problema della proliferazione delle zanzare che tanto danno fastidio nei mesi estivi.

Il Comune di Pescara, già a inizio anno, ha predisposto un calendario degli interventi per la disinfestazione e per giugno e luglio sono diversi i trattamenti che saranno eseguiti.

Come scritto sul sito del Comune, le date sono indicative e suscettibili di variazione in base alle condizioni climatiche, in caso di pioggia il trattamento verrà rimandato allo stesso giorno della settimana successiva mentre i prodotti utilizzati (piretrine) sono insetticidi non tossici per l'uomo che, tuttavia possono avere qualche effetto irritante su pelle e mucosa di persone ipersensibili ai prodotti indicati e utilizzati.

Per precauzione si suggerisce, per ogni zona e nella fascia oraria dalle mezzanotte alle ore 6 del mattino successivo, si raccomanda di:

tenere le porte esterne e le finestre chiuse;

non lasciare alimenti sui balconi e non lasciare panni stesi fuori;

non circolare e/o fermarsi nelle aree trattate per tutto il periodo delle operazioni.

Questi, nel dettaglio, gli interventi di disinfestazioni previsti nelle varie zone della città:

Porta Nuova

10-11-24-25 giugno

8-9-22-23-luglio

Castellammare

12-13-26-27 giugno

10-11-24-25 luglio

Colli-Villa Fabio